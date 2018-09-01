Украинская теннисистка Цуренко обыграла вторую ракетку мира

Украинка Леся Цуренко вышла в третий круг теннисного турнира Grand Slam - Открытого чемпионата США US Open в Нью-Йорке.



Об этом сообщили на странице "Федерации тенниса Украины", передают Українські Новини.



"Цуренко разгромила на корте, носящем имя Луиса Армстронга, вторую ракетку мира Каролин Возняцки - 6:4; 6:2. Самая крупная победа в карьере нашей соотечественницы. И не только потому, что соперница имеет такой высокий рейтинг. Дело в том, что Леся продемонстрировала просто нереальный теннис, не боялась выполнять любые удары, играла уверенно и даже иногда вызывающе. Она чувствовала свое полное превосходство на оппоненткой", - сказано в сообщении.



При этом уточняется, что победа не была легкой - в первом сете Цуренко уступала - 0:2 и 1:3.



"Но после четвертого гейма взяла четыре подряд! Это притом, что после пятой игры обратилась за медицинской помощью. Во второй партии она превзошла это достижение: после счета - 1:2 выиграла пять геймов подряд!", - сказано в сообщении.

