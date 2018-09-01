"Нафтогаз": на газ для населения ушло 230 млрд грн скрытых субсидий

За счет специальных обязательств (ПСО) для “Нафтогаза” по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене, компания предоставила скрытых субсидий на 230 млрд грн. Об этом в Facebook сообщил главный коммерческий директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, передает УНН.



"В соответствии с наложенными обязательствами,"Нафтогаз" за это время (с 2015 года — ред.) предоставил скрытых субсидий на 230 млрд грн. В эту сумму входит разница между рыночной и регулируемой ценой, а также неплатежи облгазов и тепловиков“, — написал Витренко.



Как пояснил он, эти деньги не получил ни “Нафтогаз”, ни государственный бюджет.



Отметим положение о ПСО, утвержденное постановлением "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" действует с 1 апреля 2017 года.

