Кабмин вовремя внесет в Раду проект госбюджета-2019 – Розенко

Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год в установленный законодательством срок – до 15 сентября, заявляет вице-премьер-министр Павел Розенко. "В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября.



Я убежден, что и в этом году правительство 15 сентября, может, даже чуть раньше, передаст проект государственного бюджета в Верховную Раду", - приводит в пятницу слова П.Розенко его пресс-служба.



Вице-премьер отметил, что в подготавливаемом проекте значительная часть средств госбюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышение денежного обеспечения военнослужащих.



П.Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить о том, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов.



"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.



Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу, правительство должно подавать проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

