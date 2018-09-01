1 сентября в Украине будет тепло и солнечно

В Украине в ближайшие сутки 1 сентября сухую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, в юго-восточной половине страны – жара, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не предвидится, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге 17-22°; днем в западных и северных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях 24-30°, на остальной территории 30-35°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 21-26°.



В Киеве 1 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 сентября самая высокая температура днем была 35,5° в 2015 году, самая низкая ночью 6,5° в 1924 году.



В Украине 2 сентября без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, на Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.



Температура ночью 13-18°, на юге страны 17-22°; днем в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях 27-32°, на остальной территории 30-35°.



В Киеве 2 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.



По состоянию на 9:00 утра пятницы, 31 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.

