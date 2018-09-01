Помощь МВФ позволит Украине спокойно пройти осень и зиму – представитель Украины в МВФ

Украина спокойно пройдет осень и зиму благодаря помощи Международного валютного фонда (МВФ), считает заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.



"Уверен, что мы пройдем достаточно спокойно эту осень и следующую зиму, в том числе благодаря помощи МВФ", - сказал В. Рашкован в интервью журналу "Новое время".



Он полагает, что Украина вскоре получит очередной кредитный транш МВФ в рамках программы EFF.



"Я все-таки рассчитываю, что Украина эти деньги получит. Поэтому я бы мыслил категориями, как нам это поможет дальше реализовывать те реформы, которые были начаты. За последние четыре года сделано больше, чем за 23 года до этого. Это признают и МВФ, и Мировой банк, и ЕБРР, и все международные инвесторы. Но мы потеряли много времени, и нам необходимо развиваться быстрее. МВФ способен нам в этом помочь", - сказал В.Рашкован.



Как сообщалось, на днях замглавы НБУ Олег Чурий сообщил, что центробанк рассчитывает получить кредитный транш МВФ в рамках программы EFF до конца осени.



"Наш прогноз – нам удастся договориться с МВФ, и в наш прогноз мы закладываем получение транша до конца осени в сумме около $2 млрд", - сказал он.



Замглавы НБУ также напомнил, что сотрудничество с Фондом открывает Украине путь к привлечению финансирования от других международных организаций, таких как Всемирный банк и Европейская комиссия, на сумму общую около $1,5 млрд."Мы можем получить эти средства до конца года", - сказал О.Чурий.



Как сообщалось, миссия МВФ в Украине в рамках четвертого пересмотра программы EFF будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

