КОРД теперь есть в каждом городе - Князев

Спецподразделение Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД) теперь существует в каждом городе Украины. В этом вопросе Украина получила помощь от правительства США, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге в пятницу, 31 августа.



"Сегодня это не последний шаг, который удостоверяет нашу совместную работу. Враги нашего государства должны понимать, что мы не одни в этом мире. Это очень важно. Спецподразделение КОРД теперь существует в каждом городе. Их работа настолько филигранная и тонкая, что они должны выполнять специфические задачи", - отметил он.



Князев подчеркнул, что спецподразделение КОРД применяется только в крайних случаях для обезвреживания особо опасных правонарушителей. "Национальная полиция имеет в своем штатном расписании около 4 тысяч спецназовцев, которые постоянно несут дежурство на улицах города, патрулируют, или другая форма несения службы. А КОРД - это то подразделение, которое, как скальпель хирурга, применяется как крайнее средство для обезвреживания правонарушителя", - добавил он.



Князев также добавил, что на сегодня полицейское спецподразделение почти полностью укомплектовано. "КОРД полностью до конца сформирован. Чтобы доукомплектовать надо еще процентов 20. У нас постоянная ротация, поскольку некоторые уходят по состоянию здоровья", - добавил Князев.



В свою очередь заместитель главы Национальной полиции Украины Алексей Руденко уточнил, что бойцы КОРДа получают зарплату 18 тысяч гривен. "Штурмовой боец получает зарплату 18 000", - сказал он.

