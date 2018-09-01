Пятничное: декольте Кыцюндера

Кыцюндер засветила часть декольте электорату. Произошло это перед пятницей в Одессе, как бы случайно, во время утренней пробежки лидера «Батькивщины». Без собаки. Накануне специальная команда пиарасов всю ночь спорила насчет того, подойдет ли черная шапочка к белой маечке или же лучше все оставить так, как есть. Блогера готовили две недели. Он нервничал, поскольку переживал, шо палится. В результате опоздал, гнида, к запланированной точке съемки. Юлия Владимировна, как девочка, вынуждена была нарезать в своей черной шапочке под Снуп Дога круги на стадионе.



Вы попробуйте побегать в жару в шерстяной вязаной шапочке. Да у вас мозги вскипят через двадцать метров. Наконец, блогера пинками выгнали на исходную, селфи и как бы феноменальный успех в социальных сетях. Я смотрю, Кыцюндер встала на скользкую дорожку «инстаграммера», «ютюбера» и «фейсбучного хомячка». Постит в ленте всякую хрень про браслетики, которые ей подарили детки, а она надела и теперь чувствует некую силу и умиротворение. Теперь вот маечка с вырезом, стандартное обсуждение «тема сисег не раскрыта». Скоро будет постить котиков в ленту и рецепты блинчиков. Сырники по бабушкиному рецепту уже были. Вынос мозга: кальций, редкие ингредиенты из семенной железы бешеной шиншиллы и прочие приколы. Астанавитесь, Юлия Владимировна!



Я не ханжа и поэтому понимаю, почему новый «брендбук» Украины точь в точь напоминает «Порнохаб». Но товарищ Кыцюндер по уши нырнула в онлайн и стала заигрывать со стадом злобных и ущербных офисных хомячков. Занятие само по себе бесполезное, поскольку, во-первых, они на выборы не ходят, во-вторых, они давно уже выс…ли остатки мозгов в унитаз. Какой смысл уже третий месяц подряд распинаться о «Википедии», на базе которой, с использованием открытого кода «Линукс» будет подписан новый общественный договор.



Слабо, Юлия Владимировна. Не призываю сразу все вываливать, но пора уже демонстрировать хватку питбуля. Или питбулихи. Понятно, что демонстрация хорошей физической формы – это неплохой троллинг. Представить себе главкома в продавленных трениках и майке-алкоголичке, а также в шапке крупной вязки…

В селах уже зачитали до дыр трактат Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Какой-то урод пустил слух, что там изложена реальная избирательная стратегия Тимошенко. Ничего подобного! Мутное чтиво, которое не годится даже для цитирования во френд-ленте «Фейсбука». Пришла время активных действий в наше непростое пассивное время. Сначала дебаты, а декольте потом

Поверьте мне: креаклам нас...ть и на Жан-Жака Руссо, и на Локка, и даже на Монтескье, имя которого они даже правильно в поисковик вбить не могут. Не этого от вас ждут избиратели, основательно затарившиеся попкорном и сырными палочками. Уже сентябрь, и давно пора начинать эпическую битву.Анатоль Гриценко, посоветовавшись предварительно с супругой, уже по уши в боях. Только редкий хохолок торчит. Нашел двух бизнесменов, которые работают в Украине абсолютно легально, «по-белому». Наверное, заскочил в музей холокоста. Не важно. А те ему и говорят: Толян, представь себе следующую картину – ты становишься президентом. Ну в этом месте все поржали, накатили еще по одной. Так вот, тебе на стол кладут миллиард долларов за предательство интересов нации. Вот что ты сделаешь? Интрига? Безусловно.Попробуйте себе представить стол, который в состоянии выдержать вес трех-пяти КамАЗов Федоровича. Да Гриценко завалит к херам баблом. Они же три дня подряд ему вываливать все это будут на голову. Короче, Гриценко отвечает: никогда! Заберите! Пацаны три дня грузили нал, чтобы получить такой ответ? Интересно. Но двух «белых и пушистых бизнесменов» подобный экспромт Анатоля полностью удовлетворил.Думаю, Гриценко не врал. Он просто не может себе представить подобную тучу денег. Вот если бы на столик положили десятку или двадцатку – тогда совсем другое дело. Разговор бы получился. К подобным «размерам» в семье бывшего министра обороны привыкли. Полоса в газете – десятка. Или пятнашка. Нормальные расценки. Тем не менее, мэм «миллиард на столе» Гриценко покруче будет, чем декольте Кыцюндера. Слабо, Юлия Владимировна. Не призываю сразу все вываливать, но пора уже демонстрировать хватку питбуля. Или питбулихи. Понятно, что демонстрация хорошей физической формы – это неплохой троллинг. Представить себе главкома в продавленных трениках и майке-алкоголичке, а также в шапке крупной вязки…Вы понимаете, контент, с...ка, нужен. К чему изображать капитана Очевидность, заявляя о готовности баллотироваться на пост президента? Кто не в курсе, когда каждые пять минут фильм на «Ю-тюбе» прерывается рекламой «нового курса»?Где креатив? «У меня программа 100 дней, и если я ее не реализую на посту Порошенко, то сразу положу на стол ключи от Банковой». Реально обидно. Какие ключи?! Куда ложить (класть)? Откуда эта замшелая абалковщина пополам с гайдаровщиной? Еще Ющенко разводил массы на вокзале при помощи ста дней. Неужели ничего нового нельзя придумать? Идите и вызовите гаранта на дебаты. Дебаты просто необходимы в нашей и без того непростой жизни. Никто не рассчитывает, что вы кому-то набьете табло, хотя такой вариант только всячески приветствуется. Но ведь курс, б…ть, падает! Психологический барьер в 27 гривен все подозрительно легко преодолели, 28 гривен за доллар вообще не заметили, а 29 входят как по маслу. НБУ каждый раз придумывает все новые и новые причины «недооцененности национальной денежной единицы». То сезонные факторы, вызванные рождественскими каникулами в США, плохой продажей креветок в Бретани и менопаузой МВФ. Потом во всем виновато «автоматическое возмещение НДС».Понять это трудно. Особенно когда на сцене появились «черные аграрии» и стали скупать за баксы кабачки на полях. Возник ажиотажный спрос на доллары, владельцы кабачков взвинтили цены, а затем подтянулись и цены на бензин. Декольте на фоне подобной фантасмагории просто блекнет. Короче, Юлия Владимировна, электорат волнуется. В селах уже зачитали до дыр трактат Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Какой-то урод пустил слух, что там изложена реальная избирательная стратегия Тимошенко. Ничего подобного! Мутное чтиво, которое не годится даже для цитирования во френд-ленте «Фейсбука». Пришла время активных действий в наше непростое пассивное время. Сначала дебаты, а декольте потом.