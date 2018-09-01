Аксенов просит украинский суд отменить санкции в отношении него

Так называемый "председатель правительства" незаконно аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов просит Окружной административный суд города Киева отменить персональные санкции в отношении него, наложенные по решению СНБО. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.



"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Сергея Аксенова к Совету национальной безопасности и обороны Украины, третьи лица - Президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины. Истец просит суд признать противоправным и отменить решение СНБОУ "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в части включения Сергея Аксеньова в перечень лиц в отношении которых применяются санкции", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что в настоящее время судом рассматривается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

