В бюджете Украины закончились деньги на лечение тяжелобольных пациентов

В бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан за границей за государственный счет. Об этом сообщают Вести, сылаясь на официальный ответ Минздрава на запрос по поводу причин задержки финансирования тяжелобольных украинцев.



В ответе ведомства говорится, что у пациенты, которые стоят в очереди на положенное им безоплатное лечение, фактически, не осталось шансов его получить.



Больных не могут отправить за границу, потому что в бюджете на эти цели просто закончились деньги. Если на ближайшей сессии ВР депутаты не рассмотрят изменения в бюджет, а Минфин не найдет средств на дофинансирование программы, эти пациенты потеряют свой шанс поправиться и вернуться к нормальной жизни.



На сегодняшний день срочного лечения в иностранных клиниках требуют десятки человек с онкологией. Все они зачислены в бюджетную очередь. Несмотря на то, что по закону вопрос об отправке таких пациентов за границу должен решаться в течение 20 рабочих дней, некоторые из них ждут новостей от чиновников несколько месяцев.



"На данный момент МОЗ Украины использовало все средства, предусмотренные на программу Лечения граждан Украины за рубежом. В то же время, мы неоднократно обращались к народным депутатам и Минфину, заявляя о необходимости дополнительного финансирования. Сейчас на учете пациентов, нуждающихся в лечении за границей, находится более 60 человек. Согласно расчетам, минимальная дополнительная потребность к концу 2018 на оплату лечения за рубежом тяжелобольных украинский составляет около 290 млн грн. Надеемся, что в ближайшее время будут приняты изменения в госбюджет по выделению дополнительных средств на лечение украинцев за рубежом", –говорится в официальном ответе Минздрава.

