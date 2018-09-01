Сербский патриарх просит Варфоломея не предоставлять Украине томос

Патриарх Сербской православной церкви Ириней предостерегает вселенского патриарха Варфоломея от вмешательства церковные вопросы Украины, сообщает Балканский обозреватель.



«Патриарх Сербской православной церкви Ириней направил вселенскому патриарху Варфоломею большой письмо, в котором он обосновывает утверждение, что только русская церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине и предостерегает Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы, и, одновременно, в македонские и черногорские», – говорится в сообщении.



Отрывки из письма Иринея обнародовало греческое религиозное агентство «Romfea».



В качестве причины для отправки этого письма автор называет «заботу СПЦ о единстве православной церкви» после вмешательства Вселенского патриархата в Украине, которое, судя по всему, приведет к предоставлению томоса - автокефалии - местной церкви. Ириней отмечает, что ересь этнофилетизма является одним из самых больших зол современного православия.



Вселенский патриархат, вмешиваясь в дела церкви в Украине «против воли Русской православной церкви», находится на пути к внедрению новых параметров и «пагубной деятельности» в православии, и такие же планы есть и для Македонской православной церкви.



Предоставление автокефалии церкви в Украине сербский патриарх описывает как «очень рискованный, даже катастрофический» акт для единства святого православия», а УПЦ КП называет раскольниками.



Такое решение, по мнению автора письма, будет означать еще и небратскую позицию по отношению к русской церкви.



Ириней уравнивает «лидеров раскола в Черногории и Украине», и делает вывод, что, как и в Македонии, «ситуация в Черногории связана с Украиной».



Македонские СМИ, транслируя эти обвинения из письма Иринея, пришли к выводу, что «сербский Патриарх своим скандальным письмом себя поставил на место судьи вселенского патриарха».

