В Украине предпринимателей оштрафовали за продажу книг из РФ

Двух предпринимателей оштрафовали за распространение без соответствующего разрешения российской издательской продукции в Харькове и Киеве. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



"В ходе проведения мероприятий Госкомтелерадио по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП Чернышева Ю. И (г. Харьков) и ФЛП Медведева А. В. (г. Киев)", - говорится в сообщении.



Отмечено, что книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на каждого субъекта хозяйствования наложен штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения предпринимателями действующего законодательства им уже грозит штраф в размере 186 тыс. 150 грн.



"По состоянию на 31 августа уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлены 16 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 595 тыс. 680 грн", - отчитались в ведомстве.

