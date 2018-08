The Independent: для Медведчука должности ничего не значат

Виктор Медведчук не намерен соперничать за должности. Официальные должности для него ничего не значат — не во власти, которая «потеряла цель своего существования». Об этом политик заявил в эксклюзивном интервью The Independent.



Издание сообщает о том, что В.Медведчук примет участие в парламентских выборах «в списке новой партии «За життя».



«После новостей и большого телевизионного интервью Медведчука, Киев полон предположений о его долгосрочных целях. Некоторые говорят, что он намерен стать спикером в следующем парламенте. Другие полагают, что он хочет стать де-факто лидером пророссийского меньшинства в стране», — пишет The Independent.



Издание также отметило, что В.Медведчук не намерен «соперничать за должности», поскольку официальные должности для него ничего не значат ‒ «не во власти, которая «потеряла цель своего существования».



«Власть не влияет на жизнь в стране. Она не имеет монополии на силу», — считает политик.



По словам лидера «Украинского выбора», Соединенные Штаты вмешиваются в дела «братских» народов.

«Путин хотел мира на Донбассе, он сделает все, чтобы защитить жителей Востока Украины от репрессий со стороны «партии войны» в Украине. Путин считает, что мы один народ, но я думаю, что это не один народ, а два славянских народа, сплетенные историей, религией. Я говорю ему это все время. Я не думаю, что мы один народ. Вы просто не можете этого сказать», ‒ отметил Виктор Медведчук.



В своем материале The Independent также цитирует российского журналиста Михаила Зыгаря, заявившего о том, что «Путин считает, что без Виктора Медведчука невозможно решить ни один вопрос относительно Украины».



«И это главный козырь для прихода во власть данного политического игрока», — пишет The Independent.



В свою очередь В.Медведчук считает, что для него было бы «грешно» не использовать свои тесные связи с российским президентом.



«Я хочу, чтобы люди были дома со своими семьями. Когда люди говорят, что я помог освободить 481 человека (это только с украинской стороны, в целом их число составляет 800‒900 человек), я знаю, что я единственный, кто может это сделать. Другие пытались и потерпели неудачу», — отметил Медведчук.