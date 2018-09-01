- Главная
- Новости
- СМИ сообщают о гибели Захарченко от взрыва в Донецке и задержании "украинских диверсантов"
СМИ сообщают о гибели Захарченко от взрыва в Донецке и задержании "украинских диверсантов"
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в аппарате главы "ДНР".
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в аппарате главы "ДНР".
"По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение", - сказал источник.
Ранее источник в силовых структурах ДНР сообщил "Интерфаксу", что один человек погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. "Один погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва на бульваре Пушкина. Информация еще уточняется", - сказал он.
На месте взрыва работают оперативники и группа спасателей. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".
Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Донецка.
"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.
"Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.