СМИ сообщают о гибели Захарченко от взрыва в Донецке и задержании "украинских диверсантов"

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник в аппарате главы "ДНР".

"По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение", - сказал источник.

Ранее источник в силовых структурах ДНР сообщил "Интерфаксу", что один человек погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. "Один погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва на бульваре Пушкина. Информация еще уточняется", - сказал он.

На месте взрыва работают оперативники и группа спасателей. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".

Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Донецка.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

"Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.