The Independent: Медведчук уверен, что Москва не позволит Сенцову умереть в тюрьме

На пути к освобождению Сенцовастоят несколько вопросов по«форме» и «содержанию», но Москва не допустит смерти режиссера в тюрьме. В то же время Украина, «оказывая политическое давление» и «выдвигаяультиматумы», несет ответственность за проблемы в переговорах по освобождению граждан Украины, которые идут в настоящее время. Об этом в интервью The Independentрассказал лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук.

По словам политика, в настоящее время он ведет переговоры об освобождении Олега Сенцова, который голодает уже 110 дней. Также В.Медведчук сообщил о том, что крымскому режиссеру, принимающему питательную смесь, которая сможет поддержать его в течение нескольких недель, не позволят умереть в тюрьме.

«Вы действительно думаете, что Россия допустит, чтобы это произошло? Существует такая вещь, как принудительное кормление. Это допускается по правилам содержания под стражей», — сказал политик журналистам The Independent.

По его информации, на пути освобождения Сенцова стоят несколько вопросов «формы» и «содержания». Кроме того, политик убежден, что Украина несет ответственность за создание для себя ряда проблем, «оказывая политическое давление» и «выдвигая ультиматумы».

«Вы также должны думать о процессе его освобождения. Вы либо показываете, что он невиновен, принимая решение в Европейском суде, либо получите помилование. Вам нужно подать личное заявление Путину, чтобы этот вопрос был рассмотрен», ‒ отметил В.Медведчук.

Отвечая на вопрос, навеивает ли ему случай с Сенцовымвоспоминания о деле Стуса, В.Медведчук заявил, что ничего общего не видит.

«Я не вижу ничего общего, никакой [общей] участи Стуса и Сенцова», ‒ отметил он.

The Independent отметила, что «в то время Медведчук был всего лишь молодым адвокатом, посланным для рассмотрения дела, которое другие сочли неудобным, и он не мог действовать по-другому».

«Стус осуждал советское правительство и не считал его законным. Каждый решает свою судьбу. Стус признал, что агитировал против советского правительства. Он был признан виновным по законам того времени. Когда законы изменились, дело было прекращено. К сожалению, он умер», — цитирует издание слова В.Медведчука.