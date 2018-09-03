На прощание с главой ДНР Александром Захарченко пришли 200 тысяч дончан

2 сентября, в Донецке прошло траурное шествие на похоронах убитого главы ДНР Александра Захарченко. Его тело везли в закрытом гробу на лафете артиллерийского орудия, которое буксировал грузовой автомобиль.



Церемонии прощания прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. В шествии участвовали около 200 тысяч человек.



Церемония прощания продлилась около четырех часов, ее посетили десятки тысяч людей.



Двухсоттысячная колонна людей, следовавших за гробом, прошла от столичного театра оперы и балета до здания администрации главы ДНР на улице Артема.



Как сообщала "Страна", дончане на протяжении всего шествия аплодировали и скандировали "Спасибо".



Военнослужащие сняли гроб с телом Александра Захарченко с лафета артиллерийского орудия и пронесли его по территории администрации. Затем машина с гробом направилась на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.





