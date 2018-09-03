Мэй пообещала, что Евросоюз не добьется от нее уступок по плану реализации Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что власти в Брюсселе не добьются от нее уступок по плану реализации Brexit, согласованному 6 июля на заседании британского кабмина в резиденции Чекерс. Она также отвергла идею проведения нового референдума по теме дальнейшего пребывания страны в составе Евросоюза. Об этом глава правительства заявила в авторской статье для The Sunday Telegraph.



"Меня не подтолкнут к тому, чтобы я пошла на компромиссы по предложениям Чекерса, которые не будут отвечать нашим национальным интересам. И я не поддамся намерениям тех, кто хочет возобновить весь этот вопрос, касающийся второго референдума", - написала Мэй в этой статье.



Она подчеркнула, что "ближайшие месяцы станут ключевыми в формировании будущего" Великобритании, и что она лично четко определила свою миссию на этом этапе. "Это правительство исполнит принятое демократическим путем решение британского народа, обеспечив выход Великобритании из Европейского союза 29 марта 2019 года, и, поступая таким образом, мы построим более сильную, более меритократическую Великобританию, отвечающую требованиям будущего", - заявила премьер-министр.



Статья премьера преследует цель убедить сторонников выхода страны из ЕС в том, что Мэй остается верна принципам реализации воли большинства британцев, принявших участие в референдуме о Brexit 2016 года, и, тем самым, приглушить перед осенним съездом Консервативной партии негодование евроскептиков в рядах тори, которые считают согласованный в Чекерсе план серьезной уступкой Брюсселю.



