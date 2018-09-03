Эрдоган призвал остановить доминирование доллара в мировой торговле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в мировой торговле. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщает Hurriyet.



В частности, он отметил, что зависимость от доллара в мировой торговле стала большой проблемой. Эрдоган пояснил, что необходимо постепенно прекратить монополию доллара, используя местные и национальные валюты в расчетах.



Напомним, в середине августа президент Турции заявил, что его страна готовится перейти на расчеты в национальной валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. Эрдоган отметил, что также хотел бы перейти на расчеты в евро с Евросоюзом. Он также добавил, что страна объявит бойкот электронным товарам из США.



Ранее сообщалось, что Иран и Ирак отказались от использования американского доллара в двусторонних торговых соглашениях.

