В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

На территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады. Об этом рассказал руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.



Он отметил, что наемники приехали в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, находящиеся в районе населенного пункта Урзуф. Кроме того, они прибыли в штаб ОТГ "Восток".



"Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции", — сказал Безсонов.



При этом глава пресс-службы заявил, что появление иностранных военных связано с подготовкой украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области.



Ранее в ЛНР рассказали, что у линии соприкосновения активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы ВСУ.



В Народной милиции республики считают, что украинские силовики намерены спровоцировать ЛНР на ответные действия в период перемирия. Оно вступило в силу 29 августа и приурочено к началу учебного года. Марочко заявил, что украинское командование продолжает поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта и делать ложные заявления об обстрелах со стороны самопровозглашенной республики.

