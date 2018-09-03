В Минздраве сообщили, когда ждать прихода гриппа

Министерство здравоохранения Украины назвало, когда ожидает начало нового эпидемического сезона гриппа. Эпидемиологический сезон начнется в октябре 2018 года и продлится до мая 2019-го. Напомним, что мы сообщали, что согласно отчету всемирной организации здравоохранения будут циркулировать три штамма вируса гриппа (A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017).

В Минздраве уже заявили, что перерегистрировало первую вакцину с обновленным штаммом вируса гриппа, актуальным для эпидемического сезона 2018-2019 гг., сообщил Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Минздраве.



Экспертиза внесенных в штаммовый состав изменений завершена и утверждена приказом министерства для иммунобиологического препарата "Ваксигрипп тетра/Vaxigrip tetre" французского производства "Санофи Пастер".



Кроме того, завершена экспертиза внесения изменений штаммового состава препарата "ДжиСиФлю/GCFLU" производства "Грин Кросс Корпорейшн" (Корея), в связи с чем совет ГЭЦ рекомендовал ее к утверждению Минздравом.



Еще один иммунобиологический препарат – "Инфлувак" производства "Эбботт Биолоджикалз Б.В." (Нидерланды) находится на рассмотрении ГЭЦ.



В свою очередь в Минздраве уточнили, что вакцины от гриппа станут доступны в аптеках в течение месяца.



Как сообщалось, в 2017 году перерегистрация четырех вакцин с обновленным штаммовым составом завершилась к концу сентября. Однако еще в течение месяца после этого наблюдалась задержка с введением вакцин в оборот. Пациенты и медики заявили о затягивании Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками процесса выдачи заключений о прохождении контроля качества. В свою очередь в службе аргументировали это наличием ряда нарушений со стороны производителей.

