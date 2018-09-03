Lenovo представила гибридный ноутбук с экраном E Ink вместо клавиатуры

Перед открытием ежегодной выставки IFA в Берлине китайская компания Lenovo представила весьма необычный ноутбук Yoga Book C930, главной особенностью которого является второй экран на электронных чернилах, который заменяет привычную клавиатуру.



Как пишет The Verge, компактный гибрид планшета и ноутбука работает под управлением Windows 10, весит около 800 граммов и способен работать от батареи свыше 8 часов. Yoga Book C930 оснащается процессорами Intel m3-7Y30 или Intel i5-7Y54 7-го поколения, 4 ГБ оперативной памяти и сканером отпечатков пальцев. Разрешение основного 10,8-дюймового сенсорного дисплея составляет 2560*1600 пикселей, а экран-клавиатура E Ink имеет разрешение 1920*1080 пикселей. Емкость встроенного SSD накопителя может достигать 256 ГБ.



Дополнительный экран позволяет вводить рукописные заметки при помощи стилуса, просматривать PDF-файлы и делать в них отметки, а также читать книги. В режиме клавиатуры этот дисплей поддерживает тактильную отдачу, хотя работа с ним явно требует привыкания. Получить более наглядное представление об устройстве можно благодаря промо-ролику, опубликованному на YouTube.



Ожидается, что Yoga Book C930 выйдет на рынок уже в октябре этого года. Стоимость самой доступной версии ноутбука составит 1000 долларов США, а цена более дорогой модификации с поддержкой LTE будет объявлена позднее.







