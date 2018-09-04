Диагностировать раковое заболевание стало намного проще

Сотрудники Университета Нью-Йорка, передает Xinhua, предлагают использовать покрытые золотом частицы для диагностики рака. Это простой и эффективный способ. Ученым удавалось выявлять весьма малые дозы мРНК, связанной с опухолями и метастазированием, благодаря частицам.



По факту это может означать, что для анализа потребуется всего лишь одна капля крови из пальца. На проведение анализа уходит 30 минут. Для сравнения: почти 12 часов тратится для проведения стандартного анализа (количественной полимеразной цепной реакции). Чтобы повысить эффективность анализа, ученые предлагают использовать для привлечения мРНК магниты.



Ученые получили покрытые золотом магнитные частицы, прикрепляющиеся к мРНК. Эти частицы легко собрать для анализа, используя магнит. Таким образом, на руках экспертов оказался особо чувствительный тест ускоренного действия. Для клинического использования тест может стать доступным в ближайшие три года.

