Глава МИД Белоруссии: у Минска нет споров с Москвой из-за позиции по Донбассу и Крыму

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Минска нет споров с российской стороной из-за его нейтральной позиции по конфликту в Донбассе и по вопросу статуса Крыма. Об этом он заявил в интервью агентству tut.by, опубликованном в понедельник на его сайте.



"Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль [переговорной площадки], то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - сказал министр.



По его словам, Минск видит свою задачу в том, чтобы создавать условия "для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения". "Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами", - добавил он.



Макей также отметил, что минские соглашения по Украине сыграли определенную роль в нормализации отношений Белоруссии с Западом. "Да, определенную роль они сыграли и в контексте нормализации наших отношений с Западом, но не надо все сводить лишь к Минским соглашениям, - сказал он. - В целом свою роль сыграла конструктивная политика Беларуси, нацеленная на преодоление этих конфронтационных моментов в межгосударственных отношениях. Мы всегда говорили нашим европейским партнерам, что мы не являемся источником какого- то зла или источником нестабильности в регионе, наоборот, мы стараемся быть донором стабильности".

