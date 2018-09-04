Японская полиция будет отслеживать биткоин-транзакции

В 2019 году Национальное агентство полиции Японии начнет использовать новое программное обеспечение для отслеживания криптовалютных транзакций. Об этом сообщает Coin Telegraph, передает УНН.



"Специализированное ПО поможет расследованию различных кейсов, связанных с незаконными финансовыми операциями с использованием криптовалют", - говорится в сообщении.



Программное обеспечение было разработано частной компанией, название которой не разглашается.



Сообщается, что для разработки нового софта Нацагентство полиции выделит 35 млн иен (315 тыс. долл.).



"Специальное ПО способно извлекать данные о транзакциях, необходимые для расследований. Например, информацию об операторах бирж виртуальных валют", - говорится в статье.

