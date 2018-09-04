Вселенский патриархат может дать Украине автокефалию без согласия Москвы - Порошенко

Вселенский патриархат признал себя правомочным дать согласие на создание в Украине отдельной церкви без согласования с другими церквями. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.



"Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам права на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине - права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви", - написал он.



Напомним, 9 апреля президент Украины Петр Порошенко во время посещения Фанара обратился к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой сделать Украинскую православную церковь Киевского патриархата автономной или автокефальной, что могло бы позволить создать на Украине единую поместную православную церковь.

