В Украине в ближайшие сутки сохранится летняя погода

В Украине в ближайшие сутки 4 сентября сохранится летний характер погоды с высокой дневной температурой, в большинстве областей в поле повышенного атмосферного давления будет сухо, хотя ожидается падение давления, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируется, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 13-18°, в южной части 17-22°, днем 27-32°, в западных областях 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 19-24°.



В Киеве 4 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 сентября самая высокая температура днем была 32,5° в 1897 году, самая низкая ночью 4,8° в 1914 году.



В Украине 5 сентября без осадков, лишь в Карпатском регионе и в южных областях местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, в Прикарпатье местами 20-22 °.



В Киеве 5 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 утра понедельника, 3 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах г.Киева 22°.

