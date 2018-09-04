Президент внес изменения в Конституцию относительно закрепления курса на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте изменения в Конституцию относительно закрепления курса на евроинтеграцию. Об этом во время заседания Согласительного совета заявила его представитель в парламенте Ирина Луценко, передает УНН.



"Сегодня Президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления в ней европейского и евроатлантического направления развития Украины. Внесено будут изменения в статьи 85, 102, 116, предусматривающие ответственность Верховной Рады, Президента Украины, а также Кабинета министров Украины относительно закрепления европейского и евроатлантического направления. Кроме того, внесены будут изменения в преамбулу Конституции и еще один важный момент - предлагается исключить положение, предусматривающее использование существующих военных баз на територии Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами - имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским", - сказала она.

