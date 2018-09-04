Венгрия не разрешает открыть еще одно консульство Украины
Власти Венгрии блокируют открытие нового почетного консульства Украины в городе Шиофок - крупнейшем городе на Балатоне. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает Европейская правда.
Отмечается, что в городе есть местный авторитетный венгр, который хотел бы представлять интересы Украины и при необходимости помогать украинцам, попавшим в беду. Однако Будапешт не дает разрешения на открытие консульства.
В то же время Венгрия имеет в Украине значительно большее присутствие – страна имеет два почетных консульства, а также одно генеральное (в Ужгороде) и одно обычное консульство (в Берегове).
А у Украины в Венгрии есть только один почетный консул и одно консульство, а генконсулов нет вообще.
Источник: Украинская правда
03.09 14:59