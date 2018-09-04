NASA: марсоход будут искать только до конца года

Ученые NASA проводят активную фазу поисков марсохода Opportunity, который потеряли после начала пылевых бурь в Долине Настойчивости 1 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.



"С 10 июня, каждую неделю мы отправляем к марсоходу сигналы с надеждой найти его, но пока нет ответа. Сейчас пылевая буря стихает, а небеса расчищаются и мы проведем еще одну попытку спасти Opportunity. Отправим к нему специальные антенны "Глубокая космическая сеть". Также у марсохода все еще есть шансы самому позвонить домой", - рассказал Джон Каллас, менеджер проекта Opportunity.



Он также сообщил, что в случае, если спасательная операция не удастся, NASA будет ждать звонка от марсохода до начала 2019 года.

