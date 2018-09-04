Порошенко вечером встретится с главами фракций Рады

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник вечером проведет встречу с руководителями фракций и групп Верховной Рады по вопросу внесения изменений в Конституцию о европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.



"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, считает президент Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии (парламента - ИФ) глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.



Он проинформировал что встреча состоится вечером в понедельник на ул.Банковой, где расположена Администрации президента Украины.



Ранее в этот день представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщила, что П.Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.



"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития Украины, - сообщила она на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник.



И.Луценко пояснила, что будут внесены изменения в статьи 85, 102, 116 Конституции, которыми предусмотрена ответственность Верховной Рады, президента и Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений.



Кроме того, по словам И.Луценко, будут внесены изменения в преамбулу Основного закона.

