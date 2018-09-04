В Украине зарегистрированы 1,5 млн внутренних переселенцев – Минсоцполитики

В Украине по состоянию на 3 сентября 2018 года на учете находится 1 млн 519 тыс. 132 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и Донбасса и Крыма, сообщает Министерство социальной политики.



"По состоянию на 3 сентября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 млн 519 тыс. 132 переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.



"При этом отсутствует информация о выплате помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг внутренним переселенцам.



"Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля 2018 года на учете в Украине состояло 1 млн 427 тыс. переселенцев, на 2 мая - 1 млн 500 тыс. человек, 18 июня - 1 млн 510 тыс. человек, 6 августа - 1 млн 516 тыс. человек.

