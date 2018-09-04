Убийство Захарченко не означает выход России из минского процесса – Песков

Убийство главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН. “После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса”, — сказал Песков.



Песков заявил также, что “подобные террористические акты никоим образом не способствуют этому процессу”.



Кроме того, он не стал комментировать, кто мог бы заменить Захарченко на посту главаря "ДНР".



“Я не могу вам ответить на этот вопрос”, — сказал он.

