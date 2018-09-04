Экс-глава ЦРУ: «провальный» саммит США и КНДР был «обречен» с самого начала

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший глава Пентагона Леон Панетта заявил в эфире американского телеканала ABC News в программе «This Week» о том, что «провальный» саммит США и КНДР, который состоялся в июне в Сингапуре между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом, был «обречен на провал».



По словам Панетты, Трамп так и не завершил необходимую «подготовительную работу» перед исторической встречей.



«Я очень беспокоюсь о текущих отношениях между США с Северной Кореей, потому что, честно говоря, я думаю, что у нас на нашей совести прямо сейчас есть провальный саммит», — сказал Панетта.



Экс-глава ЦРУ и Пентагона считает, что во время саммита между США и КНДР был больше «обмен словами, а основополагающая работа по изучению ядерных объектов, по тому, что должно быть сделано с санкциями, всему тому, что нужно сделать для достижения какого-то мирного решения — не была проделана».

