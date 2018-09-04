Полиция открыла дело о продаже фальшивых билетов на концерт Imаgine Dragons

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту продажи фальшивых билетов зрителям на концерт американской рок-группы Imаgine Dragons. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.



"Открыто уголовное производство по статье "мошенничество". К расследованию привлечены специалисты из Департамента киберполиции", - сказали в полиции.



Напомним, концерт рок-группы Imаgine Dragons состоялся в Киеве 31 августа. Попасть на него не смогли сотни зрителей, которые купили билеты через Интернет.

