ЕС продлил персональные санкции против россиян на полгода

Европейский Союз продлил запрет на выдачу виз и замораживание активов против политиков и компаний РФ еще на шесть месяцев. Об этом в своем блоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.



“Дипломаты ЕС сегодня приняли решение о продлении запрета на выдачу виз и замораживание активов сроком еще на полгода для политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Захарченко, очевидно, будет исключен, поэтому их количество теперь составляет 154 человек и 44 предприятий”, — написал Йозвяк.



По его словам, решение будет официально обнародовано в среду, 5 сентября.

