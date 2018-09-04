Борды с Медведчуком: в 1990-е за такой «креатив» возили «в лес», - Мулык

Политический эксперт Владимир Мулык поясняет, почему биллборды с изображением Виктора Медведчука и Григория Суркиса с лозунгом «Вернем миру мир» - это пример «как делать не надо».

«Понятно, что сие есть пресловутый «черный пиар», Но!

Эта пиар-кампания войдет в учебники полито-, конфликто- и прочих -логов как пример «хотели как лучше, а получилось как всегда». Чудный пример «как делать не надо», - написал Мулык на своей странице в Facebook.

Политический эксперт поясняет, что на самом деле лозунг «Вернем миру мир» работает на имидж Медведчука.

«Итого: П.1 «Вернем миру». Медведчук и Суркис — это политики международного масштаба, потому что берутся за решение задачи мирового масштаба», - так Мулык расшифровал лозунг.

По мнению политического эксперта, авторы борда представили Медведчука как миротворца №1.

«П.2 «Вернем мир». Медведчук - это миротворец №1. Понятно, что речь идет о войне на Донбассе. Значит, борд рекламирует Медведчука как главного миротворца, который остановит войну и вернет Украине мир», - поясняет политический эксперт.

Владимир Мулык делает вывод, что биллборд полностью отвечает интересам Медведчука, потому что рекламирует рецепты мирного урегулирования на Донбассе, которые политик озвучил в интервью британскому изданию TheIndependent.

«Он активно выходит на международный уровень, пример тому - интервью английскому The Independent. А в интервью он обсуждает варианты, как прекратить войну на Донбассе - это «предоставление всеобъемлющей автономии сепаратистским государственным образованиям на Востоке Украины». Он также сделал акцент на том, что является главным переговорщиком, который вернул Украине 481 пленного - а всего он освободил 800-900 человек»

Мулык подчеркивает, что авторы борда за деньги своего заказчика бесплатно прорекламировали Медведчука.

«Это не я, это авторы борда! За деньги своего заказчика сделали бесплатную рекламу Медведчуку. Честно говоря, за такой «креатив» исполнителей в 1990-е возили разбираться «в лес»…», - написал Владимир Мулык.