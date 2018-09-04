Порошенко участвовал в строительстве Крымского моста - расследование журналистов

Украинские журналисты обнаружили документы, подтверждающие участие предприятий Президента Петра Порошенко в строительстве Крымского моста. Речь идет о поставках аккумуляторов и отгрузки щебня.



Ранее эта новость уже облетела российские и украинские СМИ, но не вызвала заслуженного резонанса из-за нехватки доказательств. Именно поэтому журналисты взялись за более детальное изучение таможенных деклараций предприятий украинского главы государства.



Оказалось, что действительно, в то время, как президент на всю страну вещал о цинизме и незаконности строительства, компания из его бизнес-империи - ООО «Энергоавтоматика», успешно отгружала аккумуляторы для техники, задействованной на строительстве Керченского моста. При этом, завод торговал с Российской Федерацией в течение последних пяти лет.



Так, в 2015 году предприятие поставило российскому ООО «Полюс +» (Ростов-на-Дону) 4 тыс. 77 шт. аккумуляторов на сумму 9,2 миллиона гривен. В 2014-2016 гг. «Энергоавтоматика» продало 15 тыс. 866 шт. аккумуляторов ростовскому ООО «А-Мега Авто» на 14,2 миллиона гривен. А в 2014 году украинские аккумуляторные батареи 6СТ-70А2 с завода Петра Порошенко получило московское ОАО «Автофрамос».







Кроме того, в 2014 году завод Петра Порошенко поставил более сотни тысяч аккумуляторных батарей на ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, заработав при этом 70,6 миллиона гривен; в 2015 году - 70,7 миллиона гривен, в 2016 году – 56,1 млн грн, в 2017 году – 7,4 млн грн.



Другой завод Президента - «Иста-центр» - тоже активно торгует с Россией последние годы. Предприятие поставляет аккумуляторы трем российским компаниям в Ростове-на-Дону. Суммарно с 2015 до 2017 года «Иста-центр» задекларировал 50 млн гривен от продажи аккумуляторов стране-агрессору.



Стоит отметить, что «Энергоавтоматика» и «Иста-Центр» входят в группу компаний «Укрпроминвест», конечным владельцем которой является Петр Порошенко.



Россия начала строительство Керченского моста, соединяющего материковую РФ и аннексированный Крым, в 2015 году и закончила его в 2018-м. Строительство происходило с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.



Примечательно, что Министерство инфраструктуры подготовило список санкций для компаний, которые работали на объектах строительства Керченского моста. Однако, по словам министра инфраструктуры Владимира Емельяна, касательно самой техники - «вопрос другой». Такое решение украинского руководства закономерно, ведь, если Министерство начнет «копать» под компании, которые поставляли технику оккупанту, то в «черном списке» сразу окажутся фирмы Президента.



Сам Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за экологический ущерб от строительства и пафосно заявил, что мост «обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым». Наверное, именно для этого глава украинского государства помогал его строить, обогащая свое состояние на миллионы.

