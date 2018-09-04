Мирей Матье получила звание почетного профессора в России

Певица Мирей Матье в понедельник получила степень почетного профессора в сфере культуры от Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН). Торжественная церемония прошла в здании Российской академии наук в Москве.



"Я очень счастлива, что нахожусь сейчас перед вами, и растрогана этой честью, которую вы мне оказываете, вручая звание почетного профессора за мой вклад в культуру и в музыкальный мир. Да здравствует Россия! Да здравствует Франция!" - сказала Матье, посвятив степень своей семье.



Президент ГАУГН, декан исторического факультета Александр Чубарьян отметил, что для университета большая честь и удовольствие "принять сегодня в этом зале великого представителя французской культуры, известного во всем мире". "Мы знаем, что этот человек с интересом и вниманием относится к нашей стране, - отметил профессор. - В России у нас есть традиция начинать учебный год со встречи со знаменитым человеком - представителем культуры, политиком, ученым. И сегодня для нашего университета большая честь, что этот учебный год мы встречаем с Вами".



Певица также провела открытую лекцию для студентов и преподавателей ГАУГН. "Добрый день", - по-русски приветствовала она собравшихся в зале. Матье рассказала о своем творческом пути: как начала петь в четыре года вместе со своим отцом в церковной школе, о победе в телевизионном конкурсе "Игры фортуны", который принес ей известность, о сотрудничестве с многими великими исполнителями и авторами. Матье также вспомнила о своей "большой истории любви" с Россией.



"В 1967 году мне выпал необыкновенный шанс попасть в вашу страну и познакомиться с ней. Это было еще во времена Советского Союза. Тогда началась эта большая история любви между мной и российской публикой, и она продолжается по сей день. Я всегда счастлива, когда возвращаюсь в Россию. И также для меня было большой честью получить орден Дружбы", - призналась артистка.



Мирей Матье прилетела в Москву для участия в военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который проходил в Москве с 24 августа по 2 сентября.



Государственный академический университет гуманитарных наук осуществляет свою деятельность на базе гуманитарных научноисследовательских институтов Российской академии наук с 1994 года.







