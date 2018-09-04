Климкин хочет провести границу с Россией в Азовском море

Украина инициирует вопрос о признании Азовского моря территориальным и проведении в акватории границы с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Мы пытаемся сейчас сконцентрировать наших партнеров на то, чтобы политически и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, спекуляции, о которых говорится", - заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.



Такая позиция Киеву необходима для установления морской границы с Россией и использования этой инициативы в судебных делах. "Мы сначала доведем дело с нашим арбитражным иском в рамках Конвенции по морскому праву, получим четкие юридические выводы, а потом будем работать по логике обычного, нормального территориального моря, когда и Азовское море, и Керченский пролив собой представляют международное пространство. И над этим сейчас работаем", - отметил глава внешнеполитического ведомства.



Кроме того, Климкин заявил о необходимости развития военного присутствия украинского стороны на побережье Азовского моря. "Противодесантные действия и дальнейшее присутствие в Азовском море. Мы его должны развивать. Без этого, конечно, не победим", - подчеркнул министр.

