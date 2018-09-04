Каждый год Украину покидает миллион граждан

Министр иностранных дел Климкин заявляет о том, что около 1 млн украинцев ежегодно покидают страну для работы и проживания за границей. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.



"У нас действительно катастрофическая ситуация: примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", - сказал он.



По его словам, в Польше живут и работают 1 млн 400 тыс. украинцев.

