Археологи нашли в Египте остатки поселения, которое старше пирамиды

Египетские археологи обнаружили настоящий клад в дельте Нила: остатки древнего села, которым около 7 тысяч лет.



Это одна из древнейших находок в регионе, она старше пирамиды в Гизе на 2500 лет, пишет Science Alert.



При проведении раскопок в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия на севере Египта были обнаружены остатки зданий и хранилищ, в которых найдены следы растений и костей животных, а также каменные орудия и керамика. Это свидетельствует о ведении хозяйства древними жителями этого села.



Эти открытия дают возможность идентифицировать и узнать больше о доисторических общинах, которые занимали дельту Нила за тысячи лет до того, как легендарный правитель Менес объединил Верхний и Нижний Египет и основал первую династию фараонов.



"Анализ биологического материала, который был обнаружен, предоставит нам более четкое представление о первых общинах, которые поселились в дельте Нила, а также о происхождении сельского хозяйства в Египте", - сказала Надя Хедр из египетского министерства древностей.



Исследователи считают, что практика ведения сельского хозяйства в поселке могла сильно зависеть от дождя. Это могло бы помочь пролить свет на развитие орошаемого земледелия, которое позже практиковалось в дельте Нила в течение тысяч лет.



Раскопки на участке будут завершены в следующем сезоне, а затем произойдет полный анализ открытий.

