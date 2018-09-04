Свыше 2/3 французов не одобряют деятельность Макрона на посту президента

Популярность президента Франции Эмманюэля Макрона находится на самом низком уровне с момента его вступления в должность (май 2017 года), она снизилась за месяц на десять процентных пунктов - до 31%. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop.



Ряд недавних исследований общественного мнения демонстрируют значительное - ниже 40% - снижение уровня поддержки главы государства. Популярность Макрона оказалась даже ниже, чем у его предшественника на президентском посту Франсуа Олланда после такого же периода - 1,4 года - нахождения у власти (осенью 2013 года его поддерживали 32% избирателей).



При этом, по данным опроса, лишь 32% французов считают, что Макрон "проводит правильную экономическую политику", в то время как противоположного мнения придерживаются 68% опрошенных. В том, что в своей деятельности президент "близок к чаяниям французов", уверены лишь 22% респондентов.



Как показал опрос, на фоне снижения популярности Макрона премьер-министр страны Эдуар Филипп потерял за месяц лишь 3 п.п. - уровень доверия к нему снизился с 38% до 35%.



Исследование было проведено через интернет с 30 по 31 августа на основе репрезентативной выборки в 1015 человек в возрастной группе, начиная с 18 лет. Заказчиками опроса выступили еженедельник PariMatch и крупнейшая региональная радиостанция "Сюд радио".



