В ООН Порошенко поднимет тему санкций из-за задержания кораблей в Азовском море

На заседании Генассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко будет говорить о санкциях против России за задержку кораблей в Азовском море. Об этом корреспонденту УНН сообщила народный депутат Украины, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.



"Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции - будут готовиться. Президент будет лететь на заседание ООН и об этом будет говорить", - сообщила И. Луценко.



Напомним, следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе возбуждены уголовные производства по фактам захвата украинского маломерного рыбопромыслового судна и незаконного задержания четырех граждан Украины.



Как сообщал УНН, Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международного права из-за задержек украинских судов в Азовском море и Керченском проливе.

