Звездного английского футболиста обвиняют в сатанизме

Футболиста сборной Англии и "Тоттенхема" Деле Алли обвиняют в пропаганде сатанизма.



Об этом сообщает Daily Mail.



Алле раскритиковали за жест, которым он отпраздновал гол. После забитого мяча англичанин обводит пальцами руки один глаз. Мусульмане разглядели в этом поздравление Даджжалу - одноокому лжемессии, аналогичному христианскому Антихристу.



Впервые этот жест Алле использовал 11 августа, когда забил в ворота "Ньюкасла". После такого празднования болельщики начали распространять в сети хэштег #DeleAlliChallenge, пытаясь повторить жест футболиста.

