Месси пообещал взять Лигу чемпионов в этом сезоне

Знаменитый форвард сборной Аргентины и испанской Барселоны Лео Месси рассказал о главной задаче команды на этот сезон. Великий футболист считает, что Барсе вполне по силам выиграть Лигу чемпионов - 2018/2019.



Об этом передает Мarca.



"Нам нужно успешнее играть в Лиге чемпионов, ведь мы три года подряд прекращали борьбу в четвертьфинале, а вылет в прошлом сезоне вообще был кошмарным. Мы сосредоточены на победе в этом турнире, нам это по силам.



С каждым годом состав участников Лиги чемпионов становится более ровным, клубы вкладывают в новых игроков все больше денег. Я имею в виду оба манчестерских клуба, Челси, Реал, нас, ПСЖ и несколько итальянских клубов", - рассказал Месси.

