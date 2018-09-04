В Австрии 2019 год будет годом украинской культуры

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Австрии Себастьян Курц во вторник, 4 сентября, пришли к соглашению, что 2019 год в Австрии будет провозглашен годом украинской культуры. Об этом глава украинского государства рассказал по итогам переговоров с канцлером страны. Соответствующее видео появилось на странице Порошенко в Facebook.

"Мы договорились, что 2019-й год мы провозгласим годом украинской культуры в Австрии. И культурная дипломатия является очень надежным и эффективным инструментом для развития отношений между нашими народами, странами. Культура – это ключ от сердец и Украины, и Австрии. Это сделает наши народы гораздо ближе", - отметил президент Украины.

Кроме того, Петр Порошенко выразил надежду, что Украина и Австрия будут продолжать сотрудничество на всех уровнях, поэтому пригласил австрийского президента с визитом в украинское государство.

"Я уверен в том, что мы будем продолжать это эффективное сотрудничество на всех уровнях. На уровне президентов мы ждем господина президента с визитом. Я попросил господина Себастьяна передать мое приглашение. Также мы пригласили австрийскую делегацию на годовщину Голодомора в ноябре", - отметил гарант.

После встречи с дипломатами в Авдеевке президент направил предложения о возможном шефстве Австрии над одним из населенных пунктов.

"Мы направили предложения о возможном шефстве Австрии, как я отметил на встрече с дипломатами в Авдеевке, над одним из населенных пунктов. И сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции", - добавил Порошенко.