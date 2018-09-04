Австрия предоставит Украине миллион евро помощи для Донбасса

Австрия предоставит Украине один миллион евро помощи для Донбасса. Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко во вторник, 4 сентября, передает РБК-Украина.



Курц отметил, что Австрия продолжит помогать Украине, в частности, финансово.



"Австрия будет продолжать предоставлять средства, чтобы поддержать людей на востоке Украины, и мы согласились предоставить 1 млн евро для такой организации как Каритас, которая будет оказывать помощь, по крайней мере небольшой вклад делать в уменьшение горя на востоке Украины", - сообщил Курц.

