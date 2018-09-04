Австрия предоставит Украине миллион евро помощи для Донбасса

Австрия предоставит Украине миллион евро помощи для Донбасса

Австрия предоставит Украине один миллион евро помощи для Донбасса. Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко во вторник, 4 сентября, передает РБК-Украина.

Курц отметил, что Австрия продолжит помогать Украине, в частности, финансово.

"Австрия будет продолжать предоставлять средства, чтобы поддержать людей на востоке Украины, и мы согласились предоставить 1 млн евро для такой организации как Каритас, которая будет оказывать помощь, по крайней мере небольшой вклад делать в уменьшение горя на востоке Украины", - сообщил Курц.