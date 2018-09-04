В Раду могут пройти 7 партий – опрос

18,5% избирателей, которые намерены голосовать на будущих парламентских выборах, поддерживают партию ВО "Батькивщина", еще 6 партий способны преодолеть 5%-ный барьер.



Согласно данным опроса, проведенного в августе Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 9,4% готовы проголосовать за "Гражданскую позицию" (лидер – Анатолий Гриценко), 8,7% поддерживают партию "За життя", 7,7% - "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,1% - "Оппозиционный блок", 6,4% - Радикальную партию Олега Ляшко, еще 6,4% - партию "Слуга народа".



За "Самопомич" готовы голосовать 4,1% тех, кто намерен голосовать на выборах, 2,9% - за партию "Свобода", остальные партии набирают менее 2%.



В региональном разрезе относительно равномерно распределена поддержка партии "Батькивщины, "Блока Петра Порошенко" (за исключением востока Украины, где результат ощутимо ниже) и Радикальной партии Олега Ляшко (за исключением Донбасса, где поддержка меньше). Популярность партии "Гражданская позиция" существенно больше на западе и в центре страны, а партий "Оппозиционный блок" и "За життя" – на юге, востоке и на Донбассе.



Партии "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "За життя" больше склонны поддерживать избиратели старшего возраста, а вот среди избирателей в возрасте до 30 лет наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа".



41% граждан считают, что следующие выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Нынешнюю избирательную систему поддерживают 15%, сугубо мажоритарную - 16,5%, а только пропорциональную - 5%.



Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

