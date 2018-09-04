США, РФ и Израиль не дали запретить боевых роботов

Страны, которые выступают против разработки и применения боевых роботов, не нашли поддержки на переговорах в Женеве под эгидой Объединенных Наций. Об этом сообщает Коммерсантъ.



Противники такого рода военной техники хотели создать юридически обязывающий международный договор в этой сфере, но не получили мандата ООН. Из 88 участников переговоров за полный запрет смертоносных автономных систем вооружений выступили только 26 стран, в числе которых Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан.



Предложение не поддержали, в частности, Россия, США, Япония и Израиль. При этом Франция и Германия предлагали принять политическое заявление о ключевой роли человека при использовании боевых роботов, но эту идею также не поддержали.



Координатор глобальной кампании "Остановите роботов-убийц", правозащитница из Human Rights Watch Мэри Уэрем по итогам встречи осудила действия "кучки государств, развивающих собственные смертоносные автономные системы". Некоторые эксперты считают, что бесконтрольное использование автономных систем может привести к массовой гибели людей в зоне конфликтов.



Переговоры продолжатся 23 ноября на встрече стран, подписавших Конвенцию о негуманном оружии.

