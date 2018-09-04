Депутаты отменили минимальные цены на сахар

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании производства и реализации сахара. За принятие законопроекта проголосовали 263 народных депутата, сообщает пресс-служба ассоциации Укрцукор.



Данным документом отменяются нормы закона О государственном регулировании производства и реализации сахара, которым определяется ограничения на поставки сахара на внутренний рынок (квота А) и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу. Документ по факту не выполнил поставленных задач, отметили в ассоциации.

