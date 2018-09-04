Курц: ЕС ожидает четкой реакции на российскую агрессию

Европейский Союз ожидает очень четкой реакции на российскую агрессию. Об этом во время совместной пресс-конференции с Президентом Петром Порошенко заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.



«Мы говорили о ситуации на востоке Украины. Я должен отметить, что нас это очень беспокоит, что ситуация до сих пор остается сложной - такой же как и раньше. Я сейчас говорю как председатель Совета Европейского Союза. Мы ожидаем очень четкой реакции на российскую агрессию и в связи с этим в июне этого года мы продлили санкции против агрессора», – отметил он.



При этом Курц отметил, что «обычно требуется также канал диалога для того, чтобы найти мирное решение».



В свою очередь Президент Украины отметил важность партнерства с Республикой Австрия. «Мы хотели бы видеть Австрию государством, которое помогает двигаться Украине в направлении возвращения нашей страны в семью европейских народов», – подчеркнул он.



При этом Порошенко сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован его законопроект о закреплении в Конституции Украины европейских и евроатлантических стремлений украинского народа.



Стороны также обсудили тему председательства Австрии в Европейском Союзе.



«Мне очень приятно было услышать, что все наши инициативы и стремления, начиная от ситуации с предоставлением Украине макрофинансовой помощи и заканчивая поддержкой Украины в вопросе продления санкций против Российской Федерации в случае невыполнения ею Минских договоренностей, несоздания условий безопасности для реализации Минска», - отметил Порошенко.



«Я очень благодарен господину федеральному канцлеру и Австрии за твердую и надежную поддержку Украины, принятие решения по санкциям, поддержку нас в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, поддержку наших резолюций. Это позиция надежного партнера, которым на сегодняшний день является Австрия», - подытожил Президент.

